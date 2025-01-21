Ölüme Sürüklenen 11'i Çocuk 36 Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ocak saat 08.40’ta, Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 36 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Vira Haber