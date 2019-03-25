Onlarınki ibretlik bir aşk hikayesi!

Hırvatistan’da bundan 20 yıl önce Stjepan Vokiç isimli bir adam avcılar tarafından vurulmuş bir leylek buldu. Kanadından yaralanan ve uçamayan leyleği tedavi ettiren Vokiç, ona bahçesinde bakmaya başladı.

Melana ismini verdiği dişi leylek birkaç yıl sonra hayatının aşkı olacak Klepetan ile tanıştı. Vokiç’in çatısı leyleklerin aşk yuvası oldu. Bu iki aşığın bu çatıda bebekleri oldu. Ancak ağustos ayında artık göç vakti gelmişti. Ama uçamayan Malena eşine göç yolculuğunda eşlik edemeyecekti. Klepetan Güney Afrika yolculuğuna tek başına çıktı.

Ama bir sonraki yıl mart ayında Klepetan sevgilisi Malena’nın yanına döndü. Vokiç başlarda aynı leylek olduğunda emin olmasa da Klepetan’ın her yıl gelip doğrudan kendi çatısına çıkmasıyla aynı leylek olduğuna emin olmuş.

Klepetan 16 yıldır her ağustos ayında sevgilisini Vokiç’e emanet edip Güney Afrika’ya göç ediyor. Ve yine 16 yıldır her mart ayında sevgilisine geri dönüyor.

Vira Haber