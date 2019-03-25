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KOSDER’den “İş dünyasında NLP’’ semineri

KOSDER’den “İş dünyasında NLP’’ semineri

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği 10 Nisan 2019 Çarşamba günü  Saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında tüm sektör temsilcilerinin katılımı ile “İŞ DÜNYASINDA NLP” semineri düzenliyor.

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Bugüne kadar sektörde hiç düzenlenmeyen semimer Kişisel Gelişim Uzmanı Oğuz Saygın’ın (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı) sunumuyla farklı bakış açıları ve düşünce yapılarına götürecek.

NLP (Neuro Linguistic Programming) nedir?

Düşünme Biçimi – Dili Kullanma ve bunların davranışlara etkileri, yani dil ile iletişimin psikolojik yansıları ile ilgili teknikler diyebiliriz.

Konu Başlıkları

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Ekip Yönetimi

Empatik - Etkili İletişim

İnsanları Tanıma Sanatı

Problem Çözme Teknikleri

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Sıradışı Düşünme Becerileri

Zaman Yönetimi

Stres Yönetimi

İkna Sanatı

Seminer Detayları

Seminer Adı: “İŞ DÜNYASINDA NLP”

Sunum : Kişisel Gelişim Uzmanı Sn. Oğuz SAYGIN

: (Dokun & Değiş Sağlık ve Eğitim Danışmanlığı)

Mod.: Tibet ÖZAY / Kosder

Tarih: 10 Nisan 2019 Çarşamba

Saat: 14.00 – 16.00

Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası – Meclis Salonu

Vira Haber

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