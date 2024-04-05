Open Arms, Gazze'ye Deniz Yoluyla Yardımları Askıya Aldı

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, İsrail’in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırma operasyonlarını askıya aldı.

İsrail’in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen’a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştıran İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms, operasyonlarını askıya aldı. Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırma girişimlerini askıya alma konusunda ABD'li yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) katıldığını açıklayan Open Arms, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen bu saldırı, Gazze'deki insani krizi hafifletme çabalarımızda acı verici bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Open Arms gemisinin dün GKRY’nin Larnaka kentine varmasıyla birlikte, WCK ile ittifak halinde Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardım koridorundaki misyon askıya alınmıştır" denildi.

Open Arms ve WCK’nın desteğiyle Gazze’ye gemilerle gönderilen 240 ton yardım söz konusu saldırının ardından bölgeye teslim edilmeden GKRY’ye geri dönmüştü. Saldırı öncei gemideki 100 ton yardım bölgeye teslim edilmişti.



İlk gemi 12 Mart’ta yola çıkmıştı

Open Arms, WCK ve Birleşik Arap Emirliklerinin desteğiyle 200 tonluk ilk yardım gemisi 12 Mart’ta GKRY’nin Larnaka Liman’ında Gazze’ye doğru yola çıkmış, 15 Mart’ta Gazze’ye ulaşmıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü ise GKRY’den yola çıkan 3 yardım gemisi ise 1 Nisan’da akşam saatlerinde Gazze’ye varmıştı.

Vira Haber