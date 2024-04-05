Küçükçekmece Gölü’nde Ölü Balıklar Kıyıya Vurdu

Vatandaşlar ise, gölden çok kötü koku yayıldığını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Kıyıda yürüyen vatandaşlar çok sayıda balığın ölü olduğunu fark etti. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü balıkları topladı. Suyun renginin yeşil olduğu görülürken, ölü balıklar görüntülendi.

Balık ölümlerinin daha önce de olduğunu çevreye kötü koku yayıldığını söyleyen İbrahim Tanrıkulu isimi vatandaş, “Gölde balıklar ölmüş. Galiba fabrikanın atıkları geliyor, tahliye edilmiyor mu, bilmiyorum? Geçen sene böyle değildi, çok kokuyor. Farkındaysanız çok koku var, yosunlar var. Ekipler her gün gelip temizliyor ama çözüm değil. Bu sene hiç burada balık göremedim. Geçen sene gelip balık tutuyorlardı, bu sene o balıkları göremedim. Gördüğüm balıklar da zaten ölmüş. Geçen sene cıvıl cıvıl geziyorlardı. Bazen geliyorsun simsiyah bir su, bazen de bakıyorsun pırıl pırıl. Yani buna bir çözüm bulunsun” diye konuştu.

Vira Haber