Doğa Harikası Akgöl Flamingoları Ağırlıyor
Konya’nın Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Karaman'ın Ayrancı ilçesi sınırları arasında yer alan Akgöl Sazlıkları flamingoları ağırlıyor.
A+A-
Akgöl sazlıklarındaki flamingoların (allı turna) yansıttığı güzellikler Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli doğa fotoğrafçısı polis memuru Erol Tarman tarafından görüntülendi. Flamingolar, baharın gelmesi, havaların ısınmasıyla bölgedeki sulak alanlarda konaklıyor.
Öte yandan, Akgöl’de geçmiş dönemlerde flamingolara zarar verenlerin olduğu hatırlatılarak, kuluçka döneminde Akgöl’ü mesken tutan flamingolara zarar verilmemesi çağrısında bulunuldu.
Vira Haber
Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler : Konya, Flamingo, Akgöl Sazlıkları
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.