Ordu'da 2. Kez Dragon Bot Yarışları Düzenlenecek

Açıldığı günden itibaren Ordu'yu ulusal ve uluslararası kano, yelken gibi spor dallarında yarışmaların yapılabileceği bir merkez haline getiren Su Sporları Merkezi, yeni bir heyecana daha ev sahipliği yapacak. Ordu'da 2'inci kez düzenlenecek olan dragon bot yarışlarına Ordu başta olmak üzere çevre illerden de yoğun katılımın olması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan dragon bot yarışları için kayıtlar başladı. 12 kişiden oluşan takımlarda 10 kürekçi 1 dümenci ve 1 davulcu yer alacak. Yarışlara katılacak olan takımların 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında dragon bot yarışları başvuru formunu doldurarak belirtilen adrese son başvuru tarihine kadar mail atmaları gerekiyor.

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Vira Haber