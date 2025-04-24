İstanbul’da Turizm Haftası Coşkusu

Açılışta, İstanbul’un kültürel mirası, nitelikli büyüme stratejileri ve sürdürülebilir turizm vizyonu ele alındı.

Program, açılış töreninin ardından, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkaran bir dizi etkinlikle başladı. Düzenlenen panel ve konuşmalarda turizmin gelişimi ve sürdürülebilirliği, turizmin İstanbul’un kimliği ile kurduğu ilişki, kültür odaklı turizmin önemi, adil paylaşım, turizmde yerel halkın rolü gibi konular masaya yatırılırken, kentin turizm politikalarına dair kapsamlı değerlendirmeler dikkat çekti. Turizm Haftası etkinlikleri İstanbul’un çeşitli noktalarına yayıldı. Kültür A.Ş.’nin koordinasyonunda hazırlanan program hem İstanbullulara hem de kentin ziyaretçilerine İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

FEST Travel Yönetim Kurulu ve TURSAV Başkanı Faruk Pekin, yaptığı açılış konuşmasında İstanbul’un kimlikli bir turizm vizyonuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “İstanbul sadece bir manzara şehri değildir; geçmişi, kültürü ve yaşayan hafızasıyla bir bütündür. Biz bu hafızayı koruyarak turizmi geliştirmek zorundayız” dedi. Pekin, kültür turizminin nitelikli ve kalıcı bir turist profili yarattığını belirtti.

“Şehrin Tarihi Kimliğini Korumak Turizmin Sürdürülebilirliği Açısından Esastır”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özer, şehrin tarihi kimliğini korumanın turizmin sürdürülebilirliği için esas teşkil ettiğini; bu dengeyi sağlamanın hem kültürel mirasın korunması hem de turizmin gelişimi açısından önemli olduğunu ve turizmin gelişimi için İstanbul’un tarihi dokusunun korunmasının şart olduğunu ifade etti.

İBB Kültür A.Ş. Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, konuşmasında turizmin kültürel mirasa zarar vermeden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti ve “Ticarileşmiş bir kültür anlayışı yerine, halkın belleği ile barışık bir kültür anlayışına ihtiyacımız var” dedi. İstanbul Rehberler Odası Başkanı, profesyonel turist rehberi ve yazar Selçuk Eracun ise “İstanbul’un her köşesi tarihi ve kültürel değerlerle dolu. Bu mirası koruyarak ve tanıtarak turizmi daha sürdürülebilir kılabiliriz” sözleriyle İstanbul’un kültürel mirasının önemini vurguladı.

“Gastronomi Yatırımları Turizm Gelirini Arttırır”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer gastronominin önemine dikkat çekti ve “İstanbul’un zengin mutfağı, dünya çapında bir çekim merkezi olabilir. Bu alana yapılacak yatırımlar şehrin turizm gelirini artıracaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) başkanı Müberra Eresin, İstanbul’un uluslararası alanda tanıtımının önemine vurgu yaparak, “İstanbul turizmde henüz hak ettiği yerde değil. Şehrimizi Paris, Londra gibi marka şehirler haline sokmalıyız” dedi. Ayrıca, otellerde imar revizyonunun devreye sokulmasının gerekliliğinden ve Toplantı Endüstrisi Turizminin (MICE) canlandırılmasının öneminden söz etti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürel Çetin ise konuşmasında sürdürülebilirliği ve yerel halkla uyumlu turizm politikalarını ele aldı. “Turizmi tasarlarken sadece ziyaretçinin değil, ev sahibi toplulukların da ihtiyaçlarını önemsemeliyiz. Katılımcı, adil ve kapsayıcı bir model artık mümkün,” diyerek, sosyal faydayı da gözeten bir turizm anlayışının altını çizdi.

Haber: Murat Tüzel