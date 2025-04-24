Türk Boğazlar Sistemi'nin Denizel Yaşamı Kitapla Gün Yüzüne Çıkıyor

Gece Kitaplığı tarafından yayımlanan bu kapsamlı çalışma, Türkiye denizleri ve Doğu Akdeniz'e ait yeni tür kayıtları, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’ne özel temsili değerlendirmeler ile bilimsel literatüre katkı sunuyor.

Kitapta, son yıllarda ülke denizlerinde gündeme gelen müsilaj ve hayalet avcılık gibi çevresel tehditlerin yanı sıra, deniz canlılarının ekolojik yapıları ve davranışsal özellikleri de irdeleniyor.

Öne çıkan bölüm başlıkları arasında:

“Istakozlar Denizi Marmara”

“Ahtapot’lar: Zeka ve Davranışlar”

“Pinna Mezarlığı”

“Batık Gemilerde Biyoçeşitlilik”

“Biyoteknolojide Yükselen Değer: Süngerler”

“Temizlikçi Karideslerle Ortak Yaşam”

Türk Boğazları'nın eşsiz ekosistemini keşfetmek ve korunmasına katkı sunmak isteyenler için bu eser, hem bilimsel bir başvuru kaynağı hem de deniz meraklıları için zengin bir rehber niteliği taşıyor.

Vira Haber