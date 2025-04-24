ABS Türkiye’nin Düzenlediği Seminerde MEPC 83 Kararları Değerlendirildi

ABS Türkiye, 22 Nisan’da “MEPC 83 – Outcomes and Impact on International Shipping” başlıklı bir seminer düzenledi. Seminerde 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization / IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee / MEPC) 83’üncü oturumunda alınan kararlar değerlendirildi.

Seminerin açılış konuşmasını ABS Türkiye Bölge Müdürü Seyfettin Tatlı yaptı. Seyfettin Tatlı tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında, seminerin programını paylaşarak Paris Antlaşması çerçevesinde 2023 yılında Türkiye dahil 130 ülkenin imza attığı kararlarla, 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedeflendiğini; burada amacın küresel sıcaklık artışını bir buçuk dereceyle sınırlandırılmak için 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltılmasını sağlamak, 2053'e kadar da net sıfır emisyona ulaşmak olduğunu söyledi.

Tatlı konuşmasına “Net sıfır emisyon insan faaliyetleri ile atmosfere saldığımız sera gazının, insan faaliyetleri ile tuttuğumuz ya da yakaladığımız sera gazı miktarına denk gelmesi. Başka bir deyişle üretilen sera gazı miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla eşitlemek demek. Sanayileşme arttıkça, özellikle Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri gibi bölgelerde atmosfere zararlı gaz salınımı yapılıyor. Bu da doğal olarak sıcaklık artışını hızlandırıyor. Dünya milyarlarca yıl yaşında. Ama son 150 yıla kadar bir şey yoktu. Son 150 yılda buharlı makinelerin devreye girmesi, ardından dizel motorların ve benzin tahrikinin ortaya çıkmasıyla hem ulaşım hem sanayide süreç hızlandı. Tekerlekle ateş buluştuğu zaman siz bir şekilde yakıt yakıyorsunuz. Önce temiz yakıtla yola çıktır, sonra petrol yakmaya başladık vs. ama hala bir şeyleri yakarak enerji üretiyoruz. Milyonlarca yıl yaşındaki dünyayı böyle mahvettik, şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu, biraz da zor görünüyor. Ama bir şekilde toparlanmamız lazım. Yoksa çocuklarımızda hakikaten çok kötü bir dünyada bırakacağız” sözleriyle devam etti.

“Özel Günlerde Tebrik Kartları Göndermek Yerine Fide Dikiyoruz”

Tatlı, Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan verilere göre halihazırda Butan, Komorlar, Gabon, Guyana, Madagaskar, Niue, Panama ve Surinam dahil 8 ülkenin net sıfır hedefine ulaştığını; bu ülkelerde zehirli gaz üretiminin sıfır olmasının nedeninin sanayileşme bulunmaması olduğunu belirtti. Emisyon artışının sebepleri arasında kontrolsüz sanayileşme, nüfus artışıyla artan enerji talebi, şehirleşmenin ve hayvancılık faaliyetlerinin artması gibi sebepler olduğunu ifade etti. “Azalan ormanlar” maddesine ise özel bir parantez açıp; “ABS Türkiye olarak çok önem verdiğim bir projemiz var. Bayramlarda ve yılbaşlarında tebrik kartları göndermek yerine Türkiye’nin belli bölgelerine ağaç fidesi dikiyoruz. Sertifikalarını da müşterilerimize, sektördeki dostlarımıza takdim ediyoruz. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ufak bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Bütün şirketlere de tavsiye ederim. Bayramlarda yılbaşlarında tebrik kartı, şeker, çikolata göndereceğinize fidan dikin. Bir ara hesaplamıştık, belki 20-25 bin civarında ağacımız var” dedi.

“Gelecek Çok Parlak Görünmüyor”

Seyfettin Tatlı sözlerini şöyle tamamladı: “Ocak ayında Avrupa Birliği’nin de desteğiyle Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye’nin net sıfır hedefine dair bir çalıştay düzenledi. Ancak bu çalıştayda kimse ezber bozan bir şey ortaya koyamadı. Çünkü enerji kaynakları belli, harcadığınız enerji miktarı belli. Neticede ürettiğiniz enerjinin çoğu petrol ürünlerinden ya da kömürden, yani karbon. Hedefe ulaşmak için çıkan maddeler neler? Karbon teknolojileri değiştirilebilir, örneğin yenilenebilir enerji. Fosil, yakıt, petrol vs. kullanımını azaltmak. Her sektörde enerji tasarrufuna gidilecek. Yeşil enerjiye yatırım yapmak, yeşil alanları korumak, artırmak. Karbon yakalama, depolama teknolojilerini değiştirmek. Ulaşım kültürünü değiştirmek. Yani toplu taşıma ya da bisiklet gibi araçlara yönelmek. Tüm bunlara bakınca ortaya çıkan şu: Gelecek pek parlak gözükmüyor.”

ABS Türkiye Bölge Müdürü Seyfettin Tatlı’nın açılış konuşmasının ardından seminer programına geçildi. ABS Mevzuat Birimi’nden kıdemli mühendis Konstantinos Theocharis, MEPC 83’ün genel çerçevesini çizdi ve yeni mevzuatın zaman çizelgesini ve FuelEU Maritime güncellemelerini ayrıntılı olarak açıkladı.

Daha sonra MAN Türkiye Müdürü Mevlüt Civelek, net sıfır emisyona uzanan yolları alternatif yakıtlar, biyo-yakıtlar, karbon yakalama teknolojileri gibi başlıklar altında değerlendirdi. ABS Küresel Sürdürülebilirlik Direktörü Themis Vagiakos ise karbonsuzlaştırma seçenekleri, enerji verimliliği teknolojileri, karbon yakalama teknolojileri gibi detaylarla ABS’nin sürdürülebilirlik hizmetlerine dair bilgilendirdi. Seminerin son bölümünde ABS Türkiye İş Geliştirme Direktörü Seyfettin Tatlı bir kez daha kürsüye gelerek ABS’nin “Digital Survey” projesini tüm ayrıntılarıyla seminere katılanlara aktardı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen seminer sona erdikten sonra bir kokteyl düzenlendi.