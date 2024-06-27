Ordu'da Denizde Dev Hortum
Ordu'da deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen hortum, insanları tedirgin etti. Hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.
Meteoroloji uyarmıştı
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.
Vira Haber
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