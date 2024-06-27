Söke'de Balık Ölümleri İnceleme Altında

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği kanalda gerekli incelemeleri başlattı.



Ekipler, bölgedeki suyun kalitesini değerlendirmek amacıyla su parametre ölçümlemeleri yaparak nedenleri araştırıyor. Vatandaşlar ve bölge sakinleri, balık ölümlerinin çevreye ve ekosisteme olan olumsuz etkilerinin bir an önce tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki gözlemler ve analizlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Vira Haber