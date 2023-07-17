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Ordu'da Denizde Hortum Paniği

Ordu'da Denizde Hortum Paniği

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.

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İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü. Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

Vira Haber

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