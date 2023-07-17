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Sivriada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sivriada Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Sosyal Medya hesabında yaptığı açıklamaya göre;

"Sivriada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı."

Vira Haber

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