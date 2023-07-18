Senegal'de Göçmenleri Taşıyan Tekne Alabora Oldu

Senegal basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Kafountine köyü açıklarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru yola çıkan ve Saint-Louis kenti açıklarında alabora olan teknede 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Teknede 60 kişinin bulunduğu ve diğer kişileri arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ölü sayısı en son 14 olarak paylaşılmıştı.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar), yine Kafountine açıklarından 23 ve 27 Haziran tarihlerinde yola çıkan 60, 65 ve 200 düzensiz göçmeni taşıyan 3 teknenin Atlantik Okyanusu'nda kaybolduğunu duyurmuştu.

Senegal Dışişleri Bakanlığı ise olayı yalanlamış ve 28 Haziran-9 Temmuz'da Fas kara sularında 260 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında bulunduğu belirtilen 260 düzensiz göçmenin İspanyol sivil toplum kuruluşunun kaybolduğunu duyurduğu göçmenler olup olmadığı ise netlik kazanmamıştı.

Avrupa Birliği (AB), insan kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla Senegal açıklarında Frontex (AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) operasyonu başlatmak istediğini duyurmuştu.

Frontex önerisi, 2022 Şubat'ta AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'dan gelmiş ve Senegalli taraflarla konu hakkında ön görüşmelerde bulunulmuştu.

Konunun basına yansımasıyla ülkedeki sivil toplum örgütleri öneriye şiddetle karşı çıkmış, operasyonun çok maliyetli olmasına karşın Afrika'dan Avrupa'ya göçü durdurmaya yetmeyeceği konusunda uyarmıştı.

AB'nin, düzensiz göç olgusunu kullanarak AB ülkelerine baskı uyguladığı ve Avrupa'dan gelen kalkınma yardımlarının büyük bir kısmının düzensiz göçle mücadele şartına bağlandığı biliniyor.

Frontex ile ilgili görüşmeler ise ilk teklifin üzerinden 1 yıldan fazla geçmesine rağmen henüz başlamadı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in seneye şubat ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olmayacağını açıklamasıyla operasyonun geleceği belirsiz bir hal aldı.

Zira Senegal tarafı Frontex'i seçimlerden önce hayata geçirse dahi yeni cumhurbaşkanının operasyonu devam ettirip ettirmeyeceği bilinmiyor.

Kanarya Adaları, Afrikalı göçmenler için Avrupa'ya açılan kapı olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kıtanın batısı ve kuzeyinden gelerek Senegal'in kıyı kentlerinde toplanan düzensiz göçmenler, derme çatma balıkçı tekneleriyle Ada'ya doğru yola çıkıyor.

Nüfusunun yarısından fazlasının kıyılarda yaşadığı Senegal'de de endüstriyel balıkçılığın gelişmesi nedeniyle işsiz kalan gençler çareyi Avrupa'ya kaçak yollarla geçmekte arıyor.

Yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi ülkede gençler arasında giderek artan kaçak göç sorununu özetleyen ifadelerin başında geliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) mesafe katetmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Caminando Fronteras'a göre, 2023'ün ilk yarısında, 778'i Kanarya Adaları'na gitmek üzere Afrika kıyılarından Avrupa'ya doğru yola çıkan yaklaşık 951 göçmen denizde can verdi.

Vira Haber