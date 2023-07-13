Ordu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı.
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Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı. Başvurular doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde fındık bahçelerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.
Vira Haber
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