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Ordu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Ordu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı.

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Ordu'da sağanak sonucu oluşan heyelanlardan etkilenen fındık bahçeleri için hasar tespit çalışması başlatıldı. Başvurular doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde fındık bahçelerinde hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Vira Haber

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