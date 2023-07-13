Antalya'da Bulunan Deniz Kaplumbağası Tedaviye Alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde hareketsiz bulunan kaplumbağa tedaviye alındı.
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Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Projesi ekibi, hayvanı Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedaviye aldı.
Vira Haber
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Etiketler : Antalya, Kaplumbağa
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