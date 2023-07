Ulaşımdaki Destek Ödemeleri Sektörde Nasıl Ses Buldu?

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişikliğe göre, belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine yapılan gelir desteği ödemeleri, 1 Temmuz tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 50 artırıldı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 2 bin 250 lira olan destek ödemesi miktarı 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 2 bin 992,5 lira ise 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Gelir desteği ödemesinin artırılması konusundaki görüşlerini sektör temsilcilerine sorduk. İşte yanıtlar:

KASIM İNANDI

DTO 31 NO’LU KOMİTE BŞK./TURYOL YÖN. KUR. BŞK. YRD

İNANDI: “GEMİ BAŞINA ÖDEME 12 BİN TL OLMALI”

Ücretsiz taşımacılığın ilgili işletmelere maliyeti hesaplandığında şu hususlar öne çıkmaktadır.

Taşınan yolcunun %12’sinin ücretsiz seyahat kapsamında yolculuk yaptığı, günlük ortalama 28.000 yolcu taşıyan bir kuruluşun bir ayda taşıdığı ücretsiz yolcu sayısının 100.800 kişi olduğu, ücretsiz yolculuk yapan bu kişilerin, tam AKBİL ücreti ödemeleri halinde ödemeleri gereken ücretin 100.800 kişi x 9,90 TL = 997.920 TL olmasının gerektiği, ücretsiz yolculuk yapan bu kişilerin, indirimli sosyal ücret tarifesinden ödemeleri gereken ücretin hesaplanması halinde ise, 100.800 kişi x 7,09 TL= 714.672 TL olduğu, ancak, ücretsiz taşımacılık yapan kuruluşun, 60 gemisi için Bakanlıktan aldığı ücretin 60 gemi x 2.250 TL = 135.000 TL olduğu, tam bilet ücreti üzerinden yapılan hesaplamaya göre alınması gereken ücretin sadece %13,5’inin alındığı, indirimli sosyal ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise alınması gereken ücretin %18’inin alındığı, görülmektedir.

Bu itibarla; yapılan düzenleme olumlu olmakla birlikte, ücretsiz taşımacılık kapsamında işletmelere hak ettikleri hizmet bedelinin karşılanabilmesi için gemi başına yapılacak ödemenin en az KDV dahil 12.000 TL olması gerekmektedir.

RECEP ALİ KAYMAZ

DENTUR AVRASYA YÖN. KUR. BŞK.

KAYMAZ: “BAKANLIKLARIMIZA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin, usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24 Mayıs 2023’te yayınlandı.

Madde 1- 6/1/2016 tarihli 29585 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmeliğin 6ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 2.250 İbaresi, 3.375 olarak değiştirilmiştir.

1 Temmuz 2023’de yürürlüğe girecek olan yeni aylık destek rakamı ile AKBİL ücretimizin ortalama 1.24 kuruşu bakanlıklarımızca karşılanmış olacaktır. Bakanlıklarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ederiz.

SİNA ŞEN

MAVİ MARMARA YÖN. KUR. BŞK. YRD.

ŞEN: “KARAR OLUMLU ANCAK EKONOMİK ANLAMDA EKSİK”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin ücretsiz seyahat ( 4736 sayılı kanun ile ücretsiz seyahat edecek kişiler şöyle sıralanmıştır. Asgari % 40 engelli olmak, ağır engelliler için bir kişinim refakatçi olması, gaziler, şehit ve gazi yakınları, 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları için desteklenen kanun, 06 Ocak 2016 tarih ve 29585 sayılı Resmi Gazete ile hayatımıza girmiştir. Buna istinaden şehir içi toplu taşıma hizmeti veren, denizyolu araçlarına 06 Ocak 2016 tarihinde aylık 750 TL destek verilmesi ile başlayan Deniz Yolcu Taşımacılığını destekleme çalışmaları, 24 Mayıs 2023 tarih ve 32200 sayılı kanun ile 1.500 TL’den 2.250 TL’ye yükseltildiği tespit edilmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

2016 yılında UKOME Kararı ile belirlenen yolculuk ücretleri Adalar Deniz Yolu ulaşımı için, Tam: 3,85 TL, İndirimli: 2,95 TL, Öğrenci: 2,20 TL’dir. 27.12.2022 tarihinde yine UKOME Kararı ile 2023 yılı Yolcu Taşıma ücretleri de, Tam: 28,27 TL, İndirimli: 19,79 TL ve Öğrenci: 14,14 TL olarak belirlenmiştir.

Her geçen gün 65 yaş ve üzeri yolcu sayısının arttığı ve bu doğrultuda tüm maliyetlerin, yolcu taşımacılığı yapan kooperatifler ve üyeleri tarafından karşılandığı, verilen destek priminin kanun ve iyi niyet çerçevesinde olumlu, ancak ekonomik anlamda eksik kaldığı görülmektedir. Bu rakamların günün ekonomik koşullarına göre iyileştirilmesi, hatta bir asgari tutar bağlanması hesaplanmasında ve öngörülmesinde önem arz etmektedir.

Vira Haber