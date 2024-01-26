Ören Plajı'nda İzinsiz Yapılan Beton Setler Yıkıldı

Yıkım esnasında bizzat personelinin başında olan Başkan Deveciler, ekiplere talimatlarını vererek bir sorunu daha çözdü.

Burhaniye Belediyesi Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi’nde bulunan işletmenin deniz kenarına çektiği beton setleri yıkarak kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak kullanabileceği alanlar olmasına yönelik çalışmalarını hızla tamamlayarak sahil şeridini eski şekline kavuşturdu.

“Birlikte yönetim anlayışı” gereği hizmetlerine ve oluşan sorunlara anında müdahale yapıldığını belirten Başkan Deveciler, “Vatandaşlarımıza hizmet için buradayız. Sorunlara en kısa sürede müdahale ederek çözüm odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nerede sorun varsa biz takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vira Haber