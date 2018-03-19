‘Organize balıkçılık bölgesi’ kuruluyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim’de Dalyanlar, Organize Su Ürünleri Bölgesi ve Denizel Su Ürünleri Üretim Alanlarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Köşger, Aydın’da ‘organize balıkçılık bölgesi’ kurulması için çalışma yürüttüklerini ve onunla ilgili saha keşfi yaptıklarını söyledi.

Büyük Menderes Nehri’nde bulunan ‘Şişme Savak’ mahallinde incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim’in Akyeniköy Mahallesinde hizmet veren Kılıç A.Ş.’ye ait su ürünleri kuluçkahanesini ve Uğurlu Balık işleme tesisini ziyaret ederek bilgi aldı. Didim’in Batıköy Mahallesinde bulunan Karakol Tepe’de de incelemelerde bulunarak dalyanlar, organize su ürünleri bölgesi ve denizel su ürünleri üretim alanları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Köşger, son olarak Taşburun Balıkçı Barınağını ziyaret etti. Vali Köşger’i burada Didim Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mürsel Çelik, Akköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cengiz Ovalıoğlu ve balıkçılar karşıladı. Vali Köşger, Didim’de faaliyet gösteren 3 su ürünleri kooperatifine kiralanan Taşburun Balıkçı Barınağı’nın durumu ve buradaki çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

“ORGANİZE BALIKÇILIK BÖLGESİ, TÜRKİYE’DE İLK OLACAK”

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın’da 7 tane organize sanayi bölgesinin olduğunu belirterek, “Biz sekizinci olacak ‘organize balıkçılık bölgesi’ adı altında bir çalışma yürütüyoruz. Bugünde bununla ilgili saha keşfi yapıyoruz. İlgili tüm alanları gezdik. Bana verilen brifing çerçevesinde bunun gerçekleştirilebilir olduğunu görüyoruz” dedi. Gerçekleştirebildikleri taktirde organize balıkçılık bölgesinin Türkiye’de ilk olacağını ifade eden Vali Köşger, yavru balık üretiminden işlenmiş son maddeye kadar hepsini içeren bir ‘organize balıkçılık bölgesi’ hedeflediklerini söyledi.

“İNSANLARIN BEYAZ ET İHTİYACI ARTIYOR”

Türkiye’deki ve dünyadaki trendin daha çok yetiştirme balıkçılığa doğru gittiğini ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Doğal avlanma yöntemiyle yakalanan balık miktarı dünyada da artmıyor ama nüfusun artması üzerine insanların beyaz et ihtiyacı, balık ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla buna yönelik ön alıcı bir çalışma olacak” diye konuştu. Vali Köşger, bu bölgede uygun bir ortamın olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Söke ile deniz arasında kalan bölgede yavru balık yetiştiriciliği için çok ideal ortam olan, 26 santigrat derece stabil sabit tuzlu suyu olan bir bölge var. Dünyada da bunun eşi benzerinin olmadığı söyleniyor. Yani bu yavru balık gelişimini 2 aya yakın kısaltan bir süre. Dolayısıyla Türkiye’yi yavru balık üretiminde diğer ülkelere göre de avantajlı bir hale getiriyor.”

TAŞBURUN BALIKÇI BARINAĞI, ALTYAPI OLUŞTURACAK

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yavru balık üretimindeki bu avantajı diğer alanlarda da sürdürerek, bu bölgede ciddi bir organize balıkçılık bölgesinin ortaya çıkacağını kaydetti. Vali Köşger, “Organize balıkçılık bölgesi çerçevesinde açık denizde de üretim alanları olacak. Didim’deki Taşburun Balıkçı Barınağı da açık denizdeki üretim alanlarının hem lojistiğini, hem de buradan karaya çıkarılıp işlenmesini sağlayacak bir altyapı oluşturacak” ifadesini kullandı.

Vira Haber