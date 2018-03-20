USS Colorado Xbox kontrolcüsüyle yönetiliyor

Kısa süre önce aktif olarak göreve başlayan denizaltı USS Colorado, Virginia sınıfındaki 15. denizaltı olarak geçiyor. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan teknoloji askeri denizaltı, uzun süredir ilginç bir detayla gündeme geliyor.

USS Colorado, bünyesinde Xbox kontrolcüsü kullanılan ilk denizaltı konumunda. Üzerinde standart periskop yerine gelişmiş bir fotonik sistem yer alan denizaltı, burada birçok kamera, sensör ve lazer barındırıyor.

Bu sayede çevresine çok daha iyi hakim olabilen komutanlar, askeri üstünlük kurabiliyor. Ancak bu fotonik sistemin bir personel tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. İlk geliştirilen kontrol mekanizmasının ise personel tarafından hiç beğenilmediği ve kullanışlı bulunmadığı belirtiliyor.

İşte burada bir alternatif arayan askeriye, en uygun çözümün Xbox 360 kontrolcüsü olduğuna karar kılıyor. 30 dolarlık fiyatıyla inanılmaz ucuz ve bir sorun olduğu zaman değiştirmesi kolay olan kontrolcü, personelin fotonik sistemleri daha rahat hareket etmesine imkan tanıyor. Ayrıca yeni nesil bu kontrolcüyü kullanmayı da oldukça iyi biliyor.

Vira Haber