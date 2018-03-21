TUI Group, gemi filosunu modernize edecek

TUI Group, 2017 yılında güçlü bir büyüme performansı sergileyen kruvaziyer pazarının önünüzdeki yıllarda da bu seyri devam ettireceğini ön görüyor.

Kruvaziyer segmenti, tur operatörünün büyüme stratejisi için önemli kanallardan biri haline geldi. Bu gelişmeler sonrasında TUI Yönetim Kurulu bu alandaki yatırımlarını ve filosundaki gemi sayısını artırma kararı aldı.

Kruvaziyer turizmine yönelik artan talep doğrultusunda TUI Group, bu alandaki büyüme planlarını hızlandıracak ve gemi filosunu modernize edecek.

Daha önce, TUI’nin İngiltere’de faaliyet gösteren alt iştiraki Marella Cruises’e devredilmesi planlanan M/S Mein Schiff 2 gemisinin 2019 yılına kadar TUI Cruises bünyesinde kalacağı açıklandı.

2019 yılında inşasının tamamlanmasıyla TUI Cruises’e teslim edilmesi planlanan yeni M/S Mein Schiff 2 gemisinin hizmete girmesiyle tur operatörünün kruvaziyer filosundaki gemi sayısı 7’ye yükselecek.

Bu aşamada eski M/S Mein Schiff 2 gemisi Marella Cruises’a devredilecek ve 2019 yılında “M/S Marella Explorer 2” adıyla turlarına devam edecek.

Aynı zamanda TUI Group’un İngiltere’de faaliyet gösteren alt iştiraki Marella Cruises da filosunu modernize edecek. Bu kapsamda TUI İngiltere & İrlanda da, kruvaziyer firması Royal Carribean Cruises’dan “M/S SkySea Golden Era” isimli gemiyi satın alarak; Marella Cruises’ın filosuna ekleyecek.

2018 yılının Mayıs ayında yeni Mein Schiff 1 gemisi TUI Cruises’a teslim edilecek ve bu cruise turlarına başlayacak. Eski Mein Schiff 1 gemisi ise yine Marella Cruises’a devredilecek. Eski Mein Schiff 1 gemisi ise “M/S Marella Explorer” adını alacak.

2019 yılında diğer yandan yine TUI iştiraki olan Hamburg merkezli Hapag-Lloyd Cruises da “M/S Hanseatic Nature” ve “M/S Hanseatic Inspiration” isimli lüks cruise gemilerini filosuna ekleyecek.

TUI Group 2023 yılına yönelik hedefleri doğrultusunda yeni gemi siparişleri vereceğini de açıkladı. Öncelikli olarak “M/S Mein Schiff 7” gemisi filoya eklenecek.

Vira Haber