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ORİNDA İsimli Gaz Tankeri Türk Bayrağı Çekti

ORİNDA İsimli Gaz Tankeri Türk Bayrağı Çekti

Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait ORİNDA isimli gaz tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi.

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Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Lokal Enerji İştiraki Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait 9.352 DWT kapasiteli 125 metre boyundaki ORİNDA isimli gaz tankerinin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çektiğini duyurdu.

Açıklamada 'Lokal Enerji İştiraki Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait 9.352 DWT kapasiteli 125 metre boyundaki ORİNDA isimli gaz tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.' denildi.

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Vira Haber

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