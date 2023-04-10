ORİNDA İsimli Gaz Tankeri Türk Bayrağı Çekti
Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait ORİNDA isimli gaz tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi.
A+A-
Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından Lokal Enerji İştiraki Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait 9.352 DWT kapasiteli 125 metre boyundaki ORİNDA isimli gaz tankerinin Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çektiğini duyurdu.
Açıklamada 'Lokal Enerji İştiraki Orinda Denizcilik A.Ş'ye ait 9.352 DWT kapasiteli 125 metre boyundaki ORİNDA isimli gaz tankeri Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.' denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : ORİNDA, Gaz Tankeri
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.