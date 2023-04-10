Endonezya'da Balina Ölümleri

Endonezya’nın Bali Adası'nda bulunan Jembrana bölgesindeki Yeh Leh sahilinde karaya vuran 17 metre uzunluğundaki ispermeçet balinası ekiplerin ve bölgede yaşayan vatandaşların kurtarma çalışmalarına rağmen öldü. Bir hafta içinde karaya vuran ve hayatını kaybeden üçüncü balinanın ardından koruma görevlileri, balinaların ölüm nedenlerini ortaya çıkartmak için ölen balinaya otopsi yaptı. Uzmanlar, sismik aktivitelerin okyanustaki deniz memelilerinin sonar sistemlerini etkileyebileceğine ve bunun da sığ sularda karaya oturmalarına yol açabileceğine inanıyor.

Vira Haber