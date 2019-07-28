Orkinos çiftliği için 'ÇED olumlu kararı'

Demircili Mahallesi'nde iki kez yapılan halkın katılım toplantısının vatandaşlarca protesto edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇED raporunu Ankara'ya gönderdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan rapor, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından görüşüldükten sonra 'ÇED olumlu kararı' verildi.

İzmir'de çevreciler, Seferihisar'ın Sıcağık Koyu'nda kurulu bulunan orkinos çiftliğinin kapatılması için açılan davaları kazandı. Geçen yıl ağustos ayında kaldırılması gereken çiftlik, Kaymakamlıkça, 'Hasat yapıldıktan sonra kapatılsın' denilerek kaldırılmadı. Vatandaşlar çiftliğin kaldırılmasını beklerken, firma kafesleri Sığacık'tan Urla Demircili Koyu'nda belirlenen 39 bin 200 metrekarelik alana taşınmak için ÇED dosyası hazırladı. İzmir Valiliği tarafından proje için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararı, açılan davanın ardından iptal edildi. Ardından ÇED dosyasını revize eden firma, yeniden başvuruda bulundu. Demircili Mahallesi'nde biri 27 Aralık 2018'de diğeri ise geçen 25 Nisan'da yapılan halkın katılımı toplantıları, vatandaşlar tarafından protesto edilince, proje onay alamadı. Proje revizyonu sonrası kapasitesi arttırılan tesis için hazırlanan ÇED dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşüldükten sonra, projeye 'ÇED olumlu kararı' verildi.

AKDENİZ FOKU YAŞAM ALANLARI BULUNUYOR

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ' kapsamında bulunan proje sahası için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü tarafından durum tespit raporu hazırlandığını belirten firma, raporda orkonis çiftliğinin kurulacağı bölgenin tebliğ kriterlerini sağladığını ileri sürdü. Yılda 900 ton kapasiteli orkinos yetiştiricilik tesisi kurmayı planlayan firma, bölgeye 50 metre çapında 8 kafes kuracak. Kafeslerin toplam yüzey alanı 15 bin 700 metrekare olacak. ÇED dosyasında işletme ömrü 30 yıl olarak planlanan tesisin, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlandığı sürece ömrünün sınırsız olduğu bilgisi yer aldı. Proje kapsamında yetiştiriciliği yapılacak olan orkinos türünün mavi yüzgeçli orkinos olduğu belirtilirken, hasat zamanında bunların bölgeye gelecek Japon gemisine nakledileceği öğrenildi.

Proje sahasının çevresinde, Ulusal Fok Komitesi'nin belirlediği Akdeniz foku yaşam alanlarının bulunduğu da ÇED dosyasında yer aldı. Dosyada, "Akdeniz foku, Türkiye'nin de imza koyarak taraf olduğu ve Bern Sözleşmesi olarak bilinen 'Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi' kapsamında olup, kesin koruma altına alınan türler arasındadır. Türün, dünyadaki en büyük popülasyonu Ege Denizi'ndedir. Dolayısı ile Akdeniz fokunun Akdeniz'de soyunu sürdürebilmesi ve ekosistemde varlığını koruyabilmesi, Türkiye ve Yunanistan'ın elindedir. Bu durumda Türkiye, taraf olan diğer ülkelere kıyasla, türün korunmasında sorumluluğu üstlenen önemli ülke konumundadır" ifadeleri yer aldı. 'ÇED olumlu kararı', İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlandı.

Vatandaşların, ÇED kararına karşı 30 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor.

Vira Haber