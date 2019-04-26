Orkinos çiftliği toplantısı yine yapılamadı

Yetkililer, hasat zamanı geçtikten sonra kafeslerin kaldırılacağını belirtti. Ancak geçen ağustos ayında tamamlanan hasadın ardından orkinos çiftliği henüz kaldırılmadı. Firma yetkilileri, kafesleri 10 nolu alandan, 9 nolu alana taşımak için 'ÇED gerekli değildir' kararı aldı. Kafeslerin taşınması için Urla'nın Demircili Mahallesi'nde ikinci kez düzenlenmek istenen halkın katılım toplantısı, vatandaşların protestosu üzerine gerçekleştirilemedi.

İzmir'de çevreciler, Seferihisar ilçesi Sıcağık Koyu'nda kurulu bulunan orkinos çiftliğinin kapatılması için açtıkları davaları kazandı. Mahkeme, 10 nolu su ürünleri yetiştiriciliği alanında 8 kafes ile faaliyetini sürdüren çiftliğin kaldırılmasına hükmetti. Urla Kaymakamlığı, geçen ağustos ayının hasat zamanı olduğunu belirterek, hasadın ardından kafeslerin kaldırılacağını belirtti. Aradan geçen 8 aya rağmen çiftlik kaldırılmadı. Vatandaşlar, mahkeme kararlarının uygulanmasını beklerken, Sığacık Koyu'nda bulunan orkinos çiftliğinin, Urla Demircili koyunda belirlenen 39 bin 200 metrekarelik alana taşınması için ÇED dosyası hazırlandı. Tesisin kurulması için 27 Aralık 2018'de Demircili Mahallesi'nde halkın katılım toplantısı düzenledi. Vatandaşların tepkisi üzerine, yetkililer toplantıyı yapamadan köyden ayrıldı. Aradan geçen 4 ayın ardından, aynı proje için bir kez daha halkın katılım toplantısı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile şirket yetkilileri, bir kez daha halkın tepkisiyle karşılaştı. Mahallede bulunan kahvehanede toplantı yapmak isteyenler, vatandaşlar tarafından slogan ve alkışlarla protesto edildi. Zaman zaman gergin anlar yaşandı. Çevreciler, firmanın mahallede yaşamayan farklı kişileri getirerek, onlarla toplantı yapmak istediğini ileri sürerek tepki gösterdi.

'AİRAİ ANTİK KENTE ÇOK YAKIN'

Avukat Şehrazat Mercan, yaptığı açıklamada, Yarımada'da su ürünleri yetiştiriciliği için potansiyel 11 alan belirlendiğini, buna karşı dava açarak kazandıklarını, ancak tebliğler ile mahkeme kararlarının uygulanmadığını söyledi. Mercan, "Burası 9 nolu su ürünleri yetiştiricilik alanının sahili. Baktığınızda zaten çok kapalı koy ve özel bir sahil. Ayrıca Airai Antik Kenti var. Bu 9 ve 10 nolu anlarla ilgili planların iptali için açtığımız davaları kazandık. Buradaki balık çiftliğinin kaldırılması gerekiyordu. Devlet 'Planı iptal ettiniz ama ben tebliğ ile yürüteceğim' dedi. Biz de 10 yıldır bu balık çiftliğinin kaldırılması için uğraşıyoruz. Şu anda kurulu olan orkinos çiftliği 10 nolu alanda. Oradan kalkıp 9 nolu alana gelecekler. Burası için ÇED yaptılar. Halbuki biz bu orkinos çiftliğinin kaldırılması için ÇED gerekli değildir kararını iptal ettirmiştik. Şimdi ne değişti? Bilirkişiler, bu bölgenin turizm alanı olduğunu, denize girildiğini raporları ile ortaya koydu. Raporda 'Bölge zarar görür, bu iş burada yapılmaz' ifadeleri yer aldı" dedi.

'HASAT BİTİNCE KALDIRILACAKTI'

Bölgenin ayrıca birinci derecede arkeolojik sit alanı olduğunu söyleyen Mercan, "Bu nedenle çiftliğin kurulması, ilke kararına aykırı. Şimdiye kadar 15 dava açtık ve kazandık. Bunlar yokmuş gibi yeni bir ÇED süreci başlattılar. Sığacık Koyu'ndan bu alana kafesleri taşımak üzere ÇED olumlu kararı almak için uğraşıyorlar. Orkinos üretiminin daha açık denizlere, yaşam alanlarından uzak bölgelere yapılması gerekiyor. Arkeolojik ve doğal sitin özel olduğu yere yapılmaması gerekiyor. Hukuk ve biliminin netleştiği yer burası. Çiftlik, hasadın ardından kaldırılacaktı. Bunların hasat zamanı geçen ağustos ayıydı. Ağustos ayının üzerinden kaç ay geçti. Hala çiftlik duruyor. Görevliler, görevi kötüye kullanıyor. Burada tekrar halkın katılım toplantısı yapmaktan abes bir şey olamaz. Biz buraları kaybetmek istemiyoruz. Mahkeme kararları uygulansın" dedi.

'YIRTICI BALIKLAR GÖRÜLÜYOR'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, şunları söyledi: "Hukuk kararı uygulanmıyor. Sığacık Koyu bu işe uygun değil. Neden hukuksuzluk yapıyorlar, neden hukukun gereği yerine getirilmiyor? Bugün hak, hukuk, adalet herkese lazım olan bir şey. Denizimizi kirlettiği gibi, ekolojik sistemi de etkiliyor. Balıkçılarla konuşuyorum, balıkçılar daha önce hiç görülmeyen yırtıcı balıkların sularımıza akın ettiğini söylüyor. Ayrıca Sığacık Körfezi balık yumurtlama körfezidir aynı zamanda. Bu orkinos çiftliklerine büyük gemilerle balık yemi taşınıyor. Atalarımız bize tertemiz bir miras bıraktı, biz de evlatlarımıza aynı şekilde tertemiz bir miras bırakmak istiyoruz. Hukuken ne gerekiyorsa, üstümüze düşeni yapacağız. Dün neredeysek, bugün de aynı noktadayız, savaşmaya devam edeceğiz."

'JAPONLAR BALIK YİYECEK DİYE DENİZLERİMİZİ KİRLETEMEZSİNİZ'

Vatandaşlardan Tolunay Tavil ise, "Kazanılmış mahkeme kararlarına rağmen kaçak dövüşerek, tekrar tekrar aynı alanlarda balık çiftliği kurmak istiyorlar. Tek amaçları para kazanmak" diye konuştu. Handan Kurtoğlu da "Mahkeme kararına uymak zorundalar. Çiftlikler koylarımızı kirletecek. İstemiyoruz, yapmasınlar" dedi.

Urla Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Ali Yanar, "Balıklar kafeslerde 5 aylık süreçlerde 700 kilogram olana kadar besleniyor. Bu da deniz kirliliğine neden oluyor. Burada canlı katliamı var. Buradaki balıkların nesilleri hızla tükeniyor. Bunun dışında 9 tane daha balık çiftliği var. Çiftlikler kıyıdan uzakta, doğru ve denetimli şekilde olursa sorun olmaz. Bu orkinosların kıyılara verdiği zararlar denetlenmiyor. Deniz kirliliğini ölçen mekanizma yok. Körfezin dışında kurulsun ve denetimleri de yapılsın. Denetimler yapılmadığı için halk sağlığı ciddi tehlikeye giriyor. Japonlar balık yiyecek diye bizim denizlerimiz kirlenmesin" diye konuştu.

Toplantı, vatandaşların tepkisi nedeniyle sonlandırıldı. Çevreciler, toplantıya katılmadıklarına dair tutanak tuttuktan sonra dağıldı.

Vira Haber