Sao Tome Principe'de gemi battı: 7 ölü

Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı. Kayıplar hala aranıyor. Orta Afrika ülkesi olan São Tomé Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu gemi battı.

Yerel medya 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin kayıp olduğunu; 55 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Kayıp ya da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kayıplar arasında bir Portekizli ve bir de Fransız bulunuyor.

‘Amfitriti’ isimli geminin batma nedeni henüz bilinmezken, yetkililer kayıpların aranma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Batan geminin özellikleri

IMO: 8968935

MMSI: 668116113

Bayrak: Sao Tome Principe [ST]

AIS Gemi tipleri: Other

Brüt Tonaj (GRT): 447

Tam Boy x Tam Genişlik: 50m × 10m

Yapım Yılı: 1983

Vira Haber