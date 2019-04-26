Sao Tome Principe'de gemi battı: 7 ölü
Orta Afrika ülkesi olan São Tomé Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu Amfitriti’ isimli gemi battı.
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Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde gemi battı. Kayıplar hala aranıyor. Orta Afrika ülkesi olan São Tomé Príncipe Demokratik Cumhuriyeti'nde içinde 70'den fazla kişinin bulunduğu gemi battı.
Yerel medya 4’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini; 10 kişinin kayıp olduğunu; 55 kişinin de kurtarıldığını duyurdu. Kayıp ya da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kayıplar arasında bir Portekizli ve bir de Fransız bulunuyor.
‘Amfitriti’ isimli geminin batma nedeni henüz bilinmezken, yetkililer kayıpların aranma çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Batan geminin özellikleri
IMO: 8968935
MMSI: 668116113
Bayrak: Sao Tome Principe [ST]
AIS Gemi tipleri: Other
Brüt Tonaj (GRT): 447
Tam Boy x Tam Genişlik: 50m × 10m
Yapım Yılı: 1983
Vira Haber
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