Orman yangınlarında 13. gün: 2 ilde 5 noktada yangınlar devam ediyor

13 gündür Türkiye'de etkili olan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları sürerken, Muğla ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı son açıklamada, "47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235’i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas-Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay-İskenderun, İzmir Urla-Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça’da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık” demişti.

Muğla

Muğla'da Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

2 orman işçisi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedyeyle taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Aydın Valiliği 6 Ağustos Cuma günü Muğla'nın Yatağan ilçesinden Çine ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akçaova Mahallesi’nde 3 farklı noktada başlayan yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınına müdahalenin tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sürdürüldüğünün bildirildiği açıklamada, toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi , 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopterin çalışmalarda görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede yaşayanların da su tankerleri ve traktörlerle, özel şirketlerin ise beton mikserleri ile alana su taşıdığı ve yangınla mücadeleye destek verdiği belirtilerek, STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personelin yangın söndürme mücadelesinde yer aldığı ifade edildi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının dün 206 personel ile çalışmalara katıldığı, bugün de 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile destekte bulunduğu bildirilerek, "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç çalışmalara katılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yatağan ilçesinden Çine’nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmaları gün boyu 6 helikopterle hava desteğiyle sürdürüldü. Bölgede havanın kararmasıyla çalışmalara karadan devam ediliyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesinin sarp arazideki mücadelesine gönüllü vatandaşlarla birlikte Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığı da 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile katkı sunuyor.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Kaynak: T24