Örnek kıdemli vatandaşlar İstanbul'da

Her yıl, 60 yaş üstü olup, meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider olan; hayata bağlılığını ve yaşam sevincini sürdüren; toplumun takdir ve sevgisini kazanan; örnek kişilik sergileyenlerden seçilen Örnek Kıdemli Vatandaş’lar bu yıl İstanbul’da, “Phronesis; Yaşam Ustalığı...” Kongresi için bir araya gelecek...

Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan 31 “Örnek Kıdemli Vatandaş”mız, 1 Ekim 2019 tarihindeki ödül Töreni’nde ödüllerini alacak; önder olmanın örnek olmanın onurunu yaşayıp bizlerle paylaşacaklar...

Yaşam ustalarımız, 30 Eylül 2019 tarihindeki Kongrede görüşlerini ve deneyimlerini aktaracaklar.....

Kongre programı

-30 Eylül 2019

-Panel 1 (10:00-10:45) :“YAŞAMA SANATINDA YAŞSIZOLMAK...”

-Panel 2 (11:00-12:30): “KUCAKLAYICI MEKANLAR/YAŞLI DOSTU KENTLER”

-Panel 3 (14:00-17:30): “PHRONESİS;YAŞAM USTALIĞI...”

-1 Ekim 2019(10:00–12:30): ÖDÜL TÖRENİ

2019 Örnek Kıdemli Vatandaş Listesi

Av. Hikmet Güngör ,Dr. Rengim Gökmen, Haslet Soyöz ,Teyfik Kısacık,Prof.Dr. Ahmet İnam ,Prof.Dr. Cengiz Güleç ,Nurhan Damcıoğlu,Prof. Dr. Özdemir Nutku,Prof.Dr. Hülya Nutku ,İrfan Yıldırım ,Dr. Üstün Ezer ,Nurten Öztürk ,Fikret Öztürk ,Tamer Levent ,Zafer Ergin ,İpek Bilgin ,Prof.Dr. Ali İsmet Demirsoy ,Prof.Dr. Mehmet Akşit ,Prof. Dr. Duran Canatan,Bülent Rıfkı Ustaoğlu ,Kemal Çolakoğlu, Ecz. Melih Ziya Sezer ,M. Özdemir Alkaya ,Mustafa Sani Şener ,Dr. Deniz Ataç ,Abdullah Eldelekli,Muvaffak Falay ,Mehmet Aydoğdu ,Yavuz Tanyeli ,Prof.Dr. Kut Sarpyener, Dr. Rüstem Eyüboğlu

Ünlü caz müzisyeni Muvaffak Falay kimdir?

İsveç’te yaşayan dünyaca ünlü caz müzisyenimiz Muvaffak Falay'da ödül alacaklar arasında... Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan sanatçımız Muvaffak Falay ,1956’da aldığı davet üzerine yurtdışına çıktı ve 1964’ten beri İsveç’te yaşıyor. Tanınmış caz müzisyenleriyle çalmış olan Muvaffak Falay, Dizzie Gillespie’nin hayranlığını kazanmış bir sanatçı. Dünyaca ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’nin, Down Beat adlı dergide yayımlanan yazısında, 1956’da Ankara’da dinlediği Muvaffak Falay’ı caz dünyasının ünlü trompetçileri ‘’Miles Davis ve Roy Eldridge ile kıyaslanabilecek bir trompetçi’’ diye değerlendirmesi büyük yankı yaratmıştı.

1960’ta Kurt Edelhagen’in yönettiği Köln Radyo Caz Orkestrası’na katılan Falay, bugün hâlâ gelmiş geçmiş en önemli büyük caz orkestralarından biri kabul edilen Kenny Clarke-Francy Boland grubuyla da çaldı. Bu orkestranın ‘’Jazz is Universal’’ adlı albümün kapağında Muvaffak Falay’ın kimliğini temsilen Türk Bayrağı’na yer verildi. Trompet çalmayı Kuşadası’nda öğrendiği için Kuşadası Belediyesi Muvaffak Falay’ın bir heykelini dikti. Kurulacak olan Kuşadası Müzesi’nde Falay için için bir bölüm ayrılacak.

Vira Haber