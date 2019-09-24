Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya 2500 km yüzdü

Tasman Denizi'ni geçerek Yeni Zelanda'dan Avustralya'nın Victoria eyaletine kadar tam 2 bin 500 kilometre yüzen ve bitkin düşen bir penguen rehabilitasyona alındı. Bir ay Melbourne Hayvanat Bahçesi'nde tedavi gören Fiordland türü penguen evine dönmesi tekrar denize bırakıldı.

Melbourne Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda'ya özgü Fiordland pengueni, Avustralya'nın Victoria bölgesindeki Kennett Nehri'nde bitkin düşmüş bir halde bulundu. Hemen ardından Melborune Hayvanat Bahçesi'ndeki tedavi merkezine nakledildi. Burada Temmuz ayı boyunca tedavi gördü, beslenmesi düzenlendi ve yeniden suya dönebilmesi için rehabilitasyona alındı.

Penguen daha sonra yüzme ve suda avlanma becerilerini yeniden kazanabilmesi için Philip Adası Milli Parkı'na gönderildi. Doktorların 'artık eve dönebilir' raporu vermesinin ardından penguen Tasman Denizi'ne bırakıldı.

Vira Haber