Oruç Reis Bakım ve Onarım İçin Tuzla’ya Demir Attı

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, Tuzla'ya geldi.

Son olarak Doğu Akdeniz’de petrol arama çalışmalarını yürüttüğü açıklanan Oruç Reis’in, bakım ve onarım için Tuzla’ya demirlediği, Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarına ne zaman döneceği açıklanmadı.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis’te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor.

Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bakım için Tuzla'ya gelen “Oruç Reis” havadan dron ile görüntülendi.