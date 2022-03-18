STM, Deniz ve Taktik Mini İHA Sistemleriyle Katar'a Çıkarma Yapıyor

Türkiye’nin son yıllarda büyük atılım gösterdiği savunma sanayii hamlesinde önemli bir rol oynayan, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin askeri denizcilik başta olmak üzere taktik mini İHA sistemleri, siber güvenlik gibi alanlarda kritik çözümler sunuyor. STM, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türkiye’nin ihtiyaçları için elde ettiği tecrübeleri; dost ve müttefik ülkelere de, iş birliği ve teknoloji transferi yoluyla kazandırmaya devam ediyor.

STM-MPAC Katar’da sergilenecek

STM, Katar’ın başkenti Doha’da 21-23 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX) 2022’de yerini alarak, deniz projelerini, taktik mini İHA sistemlerini ve siber güvenlik ürünlerini Körfez bölgesi ile buluşturacak.

STM, Orta Doğu’nun en büyük savunma sanayii fuarlarından DIMDEX 2022’de; İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, Pakistan için üretilen Denizde İkmal Tankeri, Çok Maksatlı Hücumbot STM-MPAC ile taktik mini İHA sistemleri; ALPAGU, KARGU ve TOGAN’ı sergileyecek. STM, fuarda bütünleşik siber güvenlik çözümlerinide, katılımcılarla paylaşacak.

STM, Türk Donanmasının ihtiyaçlarında kritik rol üsteniyor

STM, Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 20’den fazla ülkede iş birlikleri, teknoloji transferi ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Dünyanın en aktif donanmalarından birine sahip olan NATO üyesi Türkiye için suüstü ve denizaltı platformları üreten STM, dost ve müttefik ülke donanmalarının daha efektif görevler yapması için tasarım, inşa ve modernizasyon faaliyetleri kapsamında, ihtiyaca özel özgün ve esnek mühendislik çözümleri üretiyor. STM, Türk donanmasının sahada başarılı bir şekilde kullandığı sistemleri; kaliteli, uygun maliyetli ve güncel teknolojili mühendislik çözümleri ile yurt dışına taşıyor. Uzun vadeli hizmet desteği ve yerli olarak geliştirilen silah sistemleri ile STM; ülkelerin maruz kalabileceği ambargolardan etkilenmeyecek bir şekilde ürün ve kabiliyetlerini ülke donanmalarının kullanımına açarak fark yaratıyor.

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL projesini STM yürütüyor

STM’nin ana alt yüklenici olarak önemli görevler üstlenerek teslim ettiği 4 adet MiLGEM Ada Sınıfı Korvetler, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’u tasarlayan ve ana yüklenicisi olan STM, gemiyi en az %75 oranında yerlilik oranıyla 2023 yılında teslim edecek.

STM, ana yüklenicisi olduğu Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591)’u da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle 14 Ocak 2022’de teslim etti. STM’nin sorumluluğunda ilerleyen bir başka proje ise Lojistik Destek Gemisi. Türk Deniz Kuvvetleri’nin lojistik ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin ilk gemisi TCG GÜNGÖR DURMUŞ (A-574) Aralık 2021’de göreve başladı. Projenin ikinci gemisi ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ (A-575) ise 2024’de teslim edilecek. STM, Türk Tipi Hücumbot Projesi’nde de dizayn ana yüklenicisi konumunda bulunuyor.

STM’nin yeni hücumbot tasarımı STM-MPAC ise, suüstü ve hava savunma harbi görevleri ile keşif/karakol görevlerini, yüksek süratlerde icra edebilmek için tasarlandı.

Denizaltında öncü projeler

STM, Türk Donanmasının denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de önemli görevler üstleniyor. Ana yüklenicisi olduğu 2 adet AY Sınıfı Denizaltının modernizasyonunu başarı ile gerçekleştiren STM, 4 adet Preveze Sınıfı Denizaltının modernizasyonunda ise lider yüklenici olarak görev alıyor. STM, Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinin hayata geçirilmesinde önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Yeni Tip Denizaltı Projesi (Type-214) kapsamında da önemli görevler üstleniyor. Bu çerçevede, dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım (Section 50), ilk kez STM tarafından Türkiye’de üretildi. Şirketin, “STM 500” küçük tonajlı denizaltısına da dünyanın farklı coğrafyalarından yoğun ilgi var.

Pakistan’dan Ukrayna’ya donanmaların tercihi STM

Her projede; maliyeti etkin, kesintisiz teknik destek ve bilgi birikimi aktarımını önemseyen STM, ülkelerin savunma kapasitesini geliştirecek iş birliklerine imza atıyor. STM, teknoloji transferi de içeren iş birliği kapsamında Ukrayna Donanması için Korvet İnşasına 2021’de başladı. STM, Pakistan Donanması için tasarladığı, Türkiye’nin en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN’i Karaçi’de inşa ederek teslim etti. Pakistan’ın sahip olduğu Agosta 90B Khalid Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda ana yüklenici olan STM, ilk denizaltıyı teslim etti ve diğer iki denizaltı da faaliyetlerini sürdürüyor. Başarılı bir şekilde yürüttüğü bu projeler ile Pakistan Donanmasının güvenini kazanan STM, Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 adet Ada Sınıfı Korvet Projesinde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor.

Taktik mini İHA sistemleri

STM’nin, kendi mühendislik ve teknolojisiyle geliştirdiği vurucu ve gözcü İHA sistemleri (İHA), Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), yurt dışı operasyonlar da dahil olmak üzere sınır güvenliğinde etkin bir biçimde kullanılıyor. Taktik mini İHA geliştirilmesi konusunda Türkiye’de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM’nin ürün yelpazesini; Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN oluşturuyor.

Dünya ordularından KARGU’ya yoğun ilgi

TSK’nın 2018’den beri envanterinde yer alan KARGU, 2021’de ilk ihracat başarısına imza attı. Ürüne ilgi gösteren farklı ülkelerle de görüşmeler sürüyor. ALPAGU ise, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı, sürati, ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Mühimmatlı test atışlarını tamamlayan ALPAGU, çok yakın zamanda TSK’ya teslim edilecek.

Türk Ordusunun siber güvenliği STM’ye emanet

STM’nin stratejik faaliyet alanlarından bir diğeri ise Siber Güvenlik. STM, siber tehdit istihbaratından karar destek sistemlerine, uygulamaların güvenliğinden güvenlik seviyelerinin belirlenmesine kadar bütüncül hizmetler sunuyor. Türkiye’nin ilk Siber Füzyon Merkezi STM Siber Füzyon Merkezi (SFM) 2016 yılından beri önemli bir rol oynuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Siber Savunma Merkezi’ni kuran STM, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı için de Bilgi Güvenliği Projesi’ni yürütüyor.

STM DIMDEX 2022 Stant Bilgileri

Stant No: H5-318

Fuar Bilgileri

Tarih: 21-23 Mart 2022

Yer: Doha-Katar







