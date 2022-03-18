İstanbul'un Bazı İlçelerinde Kar Etkili Oluyor

Avrupa Yakası'nda Silivri'de yoğunluğunu artıran kar, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Arnavutköy ve Hasdal Göktürk civarında etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda da Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Sancaktepe, Kartal ve Ümraniye'de aralıklı kar yağışı görülüyor.

Yağışın başladığı bazı ilçelerde araçların üstü beyaz örtüyle kaplanırken, yollar da kar altına kaldı.

Kar yağışının etkisiyle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde, Kartal ve Maltepe'de trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 09.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 olarak ölçüldü.

Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla süren kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Başakşehir'de etkisini artından kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Zeytinburnu Cevizlibağ'da da etkili olan kar yağışı tipiye dönerken insanlar yolda yürümekte zorlandı.

Esenyurt'ta yoğun devam eden kar yağışı nedeniyle bazı cadde ve sokaklar kar altında kaldı. Araçlarıyla trafiğe çıkan sürücüler karla kaplanan yollarda yokuş çıkmakta zorlandı.

Maddi hasarlı kazalar yaşandı

Kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy Habipler yolunda meydana gelen kazada, 2 otomobilde maddi hasar oluştu. Halkalı Mahmutbey Caddesi'nin beyaza bürünmesi nedeniyle bir otomobil kayarak orta refüje çıktı.

Sultanbeyli'de de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar karla kaplandı.

Maltepe'de kısa aralıklarla yağan kar, yer yer tipiye döndü. Kartal'daki Aydos Ormanı ise kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bazı İETT seferi iptal edilirken bazı hatlarda ise güzergah değişikliğine gidildi.

İstanbul havalimanlarında uçuşlar sorunsuz devam ediyor

İstanbul'da aralıklarla yağan kar, havalimanlarındaki uçuşlarda aksamaya yol açmadı. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bugün planlanan uçuşlar sorunsuz şekilde devam ediyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın karla mücadele ekipleri başta apron bölgesi olmak üzere havalimanında hazır bekletiliyor.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, uçuşu bulunan yolcular uyarılarak, bugün ve 19 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle havalimanına gelmeden önce ilgili havayolu şirketleri ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri istendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanındaki uçuşlarda bugün ve 19 Mart Cumartesi günü azaltma yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bugün ve yarın toplam 233 tarifeli sefer iptal edilmişti.