Kahramanlık Destanı Yazılan Gemi Tekrar İnşa Ediliyor

Ordu'da, Kurtuluş Savaşı sırasında görev alan ve önemli hizmetlerde bulunan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin tarihi gelecek kuşaklara aktarılacak.

Rüsumat No: 4 Gemisi, Kurtuluş Savaşı sürerken Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp Ordu halkının dayanışması ile tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hafızalardan silinmeyecek öyküsü ile geminin ve kentin kahramanlık hikayesini ölümsüzleştirecek bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda inşasına başlanan Rüsumat No: 4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi için çalışmalar, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörüyle Ordu'ya gelişinde karaya ayak bastığı yer olan Altınordu sahilinde sürdürülüyor.

Proje kapsamında atölyede hazırlanan gemi parçaları şantiye alanında birleştirilerek iskelet oluşturuldu. Karadeniz Sahil Yolu güzergahındaki alanda, gemiye ulaşımı sağlayan ahşap Karadeniz takaları, ahşap yürüyüş yolu, peyzaj düzenlemeleri ve gemi çevresinde süs havuzu yer alacak.

"Bütün dünyaya bu destanı tanıtmak, haberdar etmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Rüsumat No: 4 Gemisi'nin hikayesini anlattı.

Burada ecdadın kahramanlığı, inancı ve aynı zamanda da zekasıyla ortaya çıkan bir destan olduğunu belirten Güler, bu tarihi tekrar canlandırmak için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile Ordu'yu teşrif ettiği yerde Rüsumat 4'ü tekrar canlandıracaklarını ifade etti.

Güler, gemiyi ölçülerine uygun yeniden inşa ettiklerini kaydederek, "Hem bir anıt hem bir müze olarak halkımıza ve bütün dünyaya bu destanı tanıtmak, haberdar etmek istiyoruz. Bu onur bizim için çok önemli ve anlamlı. Çünkü hem ecdadımızla tarihi bir bağ kuruyoruz hem de geleceğe, gelecek nesillere bunu taşıyoruz." dedi.

Çalışmaların devam ettiğini ve projenin yüzde 63'ünün tamamlandığını bildiren Güler, Rüsumat No: 4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi'ni mayıs ayında hizmete açmayı planladıklarını aktardı.

Güler, söz konusu olayın tarihte bir ilk olabileceğini de belirterek, "Bu bir zeka, bir cesaret. Aynı zamanda özveri ve fedakarlıkla yapılan bir çalışma. Tabii bunu çok kişi merak ediyor. Biz de bunu şimdi halkımızın, bütün insanlığın gözünün önüne sermek istiyoruz. Bundan dolayı da son derece mutluyuz." diye konuştu.

"Yapmak istediğimiz şey Ordu'yu sınırlar ötesine taşımak"

Geçmişe dönük eserlerin turizm, kültür ürünü olarak ortaya çıkmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Güler, "Biz burada klasik belediyeciliğin dışına çıkarak turizm, tarım, teknoloji, yazılım, enerji konusunda çok önemli adımlar atıyoruz. Burada yapmak istediğimiz şey Ordu'yu sınırlar ötesine, ulusal, uluslararası alanlara taşımak. Bu noktada çok ses getirici geri dönümler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Güler, Ordu'nun dünyada da tanınmaya başladığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sörfüyle deniziyle ürünleriyle ilginç projeleriyle dikkat çekmeye başladı. Örnek alınmaya başladığı için de çok fazla uzman geliyor, inceliyor, buradaki doneleri alıyor. Biz de yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla burada aynı zamanda bir modelleme yapıyoruz, bir Türkiye modeli çıkıyor. Buradaki çalışmaların hepsini diğer illerde de rahatlıkla uygulanabilir pilot çalışmalar şeklinde görüyoruz. Dolayısıyla bunları da hizmete sunmamız bize ayrı bir sevinç kaynağı oluyor."