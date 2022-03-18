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Türk Denizcilik Federasyonu Ankara Temaslarına Başladı

Türk Denizcilik Federasyonu Ankara Temaslarına Başladı

Türk Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) yönetimi, 18 Mart Cuma günü bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

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TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan başkanlığındaki heyet, ilk ziyaretini Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer’e gerçekleştirdi. Sektörel değerlendirmelerin yapıldığı ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Mustafa Akyol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Burçin Eke, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Akbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Mamat, Yönetim Kurulu Genel Sekreter Nuri Koray Kurun, Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay, Yönetim Kurulu Saymanı Aslı Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Alakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Garip Erdoğan, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut ve Genel Sekreter Özgür Doğan Güneş katıldı.

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Heyet saat 15.00’de Atatürk'ün kabrini ziyaret ederek mozoleye çelenk koyacak.

Vira Haber

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