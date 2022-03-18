İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. Ülkenin dört bir yanından birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla cepheye koşan binlerce vatan evladı dünya tarihine mal olan bir destana imza atmış, Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna da ışık olmuştur.

Bugün sorunlar yumağı bir coğrafyanın ortasında yer alan ülkemizin istikbali için bizlere düşen en büyük sorumluluk, ecdadımızın kanı ve canı pahasına bıraktığı mukaddes mirasa Çanakkale ruhuyla sahip çıkmak ve Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkararak, geleceğe taşımaktır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale’de destan yazan isimsiz kahramanlarımızı, eşsiz vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Ruhları şad, mekanları cennet olsun.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı



