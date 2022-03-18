Teos Marina’dan Samos’a "kalimerhaba"

Sığacık’ın yat limanı Teos Marina’dan Yunan adası Samos’un Karlovassi Limanı’na ilk sefer 23 Nisan’da gerçekleşecek.

Hudut Kapısı olan Teos Marina’da gümrük, giriş çıkış işlemleri 23 Nisan-2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Yurtdışı çıkışı sırasında Teos Marina’daki gümrüklü sahada bulunan Setur Duty Free de faaliyette olacak.

1996 yılından bu yana tatil organizasyonları faaliyetlerini sürdüren Tursem Turizm 2015 yılındaki girişimi ve şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, o dönemde Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer ile Teos Marina yönetiminin işbirliği sonucunda Sığacık-Samos feribot hattı açıldı.

Yaklaşık 1 saat 55 dakikalık keyifli bir feribot yolculuğu ile sabah Samos Adası Karlovasi Limanı'na gidip, akşam Sığacık’a dönmek mümkün. Konaklamalı tatil planlamak da…

Aşı sertifikası ya da negatif sonuç

Yunanistan Hükümeti tarafından Yunanistan ve Türkiye arasındaki feribot seferleri ve diğer ticari ve özel yatlara uygulanan kısıtlamalar 7 Şubat 2022 tarihi itibariyle kaldırıldı. Yunanistan Kavala, Midilli, Sakız Adası, Vathi ve Pythagoreio, Samos, Myrina, Limni, Simi, Skala, Patmos, Meis'in yanı sıra Kos ve Rodos limanlarına girişlere izin verildi.

Seyahat edenlerin, en az iki doz aşı olduğunu belgeleyen aşı sertifikası veya PCR veya hızlı antijen testi sonucunda alınan hastalık sertifikası veya geçerli aşı sertifikasına sahip olunmadığı takdirde Yunanistan’a girişten önce son 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR ya da son 24 saat içinde yaptırılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz etmesi gereklidir.

Ege’nin Maldivler’i Samos

Ege’nin Maldivleri olarak anılan Samos Adası’nda güzel kumsallar, turkuaz renkli denizi ile plajlar, dağ yolları, restoranlar, antik harabe ve müzeler ve yemyeşil bir ada hayatı ziyaretçilerini bekliyor. Antik İyonya'nın en ünlü düşünürlerinden biri olan Yunan filozof Pisagor’un yaşadığı topraklar, yeşil ve mavinin buluştuğu Yunan tarzı ada yaşamı ve taverna eğlenceleri görülmeye değer.

İster günübirlik ister konaklamalı gidiş dönüş feribot seferleri ile Yunan adası tatili deneyimini yaşayabilirsiniz. 2 Ekim 2022’ye kadar tüm sezon her Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, gidiş dönüş liman vergisi dahil 49 €’dan başlayan fiyatlarla tatil planlayabilirsiniz. Oda kahvaltı konaklamalar, rehber eşliğinde ada turları ve 15 Nisan’a kadar yapılan rezervasyonlarda indirim imkanı bulunuyor. Detaylar www.samosstar.com web sayfasında, +90 232 4639763’den bilgi alınabilir.