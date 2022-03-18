İzmir'de Arabalı Vapur Seferlerine Fırtına Engeli
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
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İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri geçici süreyle iptal edildi.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle araba vapuru seferlerinin saat 15.15 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, yolcu vapuru seferlerinin ise program dahilinde devam ettiği kaydedildi.
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