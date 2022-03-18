TÜRDEF Yönetimi Atatürk’ün Huzurunda

TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan başkanlığında gerçekleşen ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Mustafa Akyol, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Burçin Eke, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harun Akbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Mamat, Yönetim Kurulu Genel Sekreter Nuri Koray Kurun, Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay, Yönetim Kurulu Saymanı Aslı Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Alakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Garip Erdoğan, TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, TÜRKKAPDER Genel Sekreteri Özgür Doğan Güneş, DEFMED Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, Başkan Yardımcısı Bülent İbik ve Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Kuru katıldı.

TÜRDEF yönetimi gerçekleşen ziyarette, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunup saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan yönetim, deftere şunları yazdı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK;

ATAMIZ…

1 Kasım 1937’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden beşinci dönem açılış konuşmasında söylediğiniz bu cümleler her daim şiarımız oldu:

“Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü toprakların üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…” ifadenizin tamamını misyonumuz olarak kabul ettiğimizi, bu kapsamda Türkiye’nin denizcileşmesi ve deniz kültürüne sahip bireylerin olabilmesi için her zaman çalışacağımızı huzurunuzda beyan ederiz.

Bugün 18 Mart 2022… Çanakkale Zaferimizin 107’nci yıldönümünde sizin huzurunuzdayız. Sizin manevi hatıranız önünde bir kez daha şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Yüksek öngörünüz ve söylemleriniz çağları aşıyor ve biz Türk denizcilerinin pusulası olmaya devam ediyor. Türk denizcileri olarak ilkeleriniz doğrultusunda denizci bir millet olmak için bu vatanın her bir bireyine denizciliği anlatacağız.

Şahsınızın sözleri doğrultusunda denizciliği ülkemizin büyük ülküsü haline getirmek için taviz vermeden denizcilik sektörü için hizmet vereceğimize Türkiye Denizcilik Federasyonu yönetimi olarak söz veriyoruz.”

Ziyaret sonrasında duygu ve düşüncelerini kaydeden TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan, “Denizci millet olduğumuz takdirde üç tarafımız denizlerle çevrili ve Marmara gibi bir iç denize sahip olan bir millet olarak biliyoruz ki; hududumuzun veya etki alanımızın tüm dünya olduğunun bilincindeyiz. Denizci milletlerin refah toplumları olduğunu yüreklere kazımak için yorulmamak üzere tam yol ileri seyre devam edeceğimize sizin manevi hatıranız önünde söz verdiğimizi belirtmek isterim” dedi.

Vira Haber