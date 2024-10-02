Oruç Reis ve Yabancı Yatlar Amasra Limanı'na Sığındı

Fırtına öncesi limana sığınan çok sayıda balıkçı gemisinin yanı sıra yabancı uyruklu yat ve kuru yük gemileri ile Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeni ile Batı Karadeniz'in önemli limanlarından biri olan Amasra limanında bekleyişini sürdürüyor. Gemi ve teknelerini Amasra Limanı'na demirleyen balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırdı.

Diğer yandan denizde yaşanan firtına nedeni ile dalgalar sahil bandını döverken, dalgaların yüksekliği zaman zaman 15 metreye kadar yükseldi.

Vira Haber