Arama-Kurtarma Personelinden Balıkçılara Hayati Uyarı

Tekneye, kayığa veya bota binenlerin dikkat etmesi gereken hayati konular hakkında uyarılar yapan Gelgeç, “Tekneye, kayığa veya bota kesinlikle kasık çizmesi veya boy çizmesi ile binmeyin. Bu giysiler ile denize, göle, ırmağa girmeyin. Özellikle bu kıyafetlerin üzerine mont giyerek suya düşenlerin, kurtulma şansı neredeyse imkansız. Mont, kasık ve boy çizmeleri ölümünüze yol açabilir. Can yeleği giymek, hayatınızı kurtarır. Can yeleksiz suya girmeyin. Yüzme bilseniz de can yeleği giymelisiniz” dedi.

Vira Haber