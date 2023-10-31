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Osmangazi Köprüsü'nde Sis Etkili Oldu

Osmangazi Köprüsü'nde Sis Etkili Oldu

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

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Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.

Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vira Haber

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