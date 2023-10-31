İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. TCG Anadolu İstanbul'da Ziyarete Açılacak
TCG Anadolu İstanbul'da Ziyarete Açılacak

TCG Anadolu İstanbul'da Ziyarete Açılacak

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

A+A-

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Vira Haber

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.