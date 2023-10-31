TCG Anadolu İstanbul'da Ziyarete Açılacak
TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.
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TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
Vira Haber
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Etiketler : TCG Anadolu gemisi, Ziyaret
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