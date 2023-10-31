TCG Anadolu İstanbul'da Ziyarete Açılacak

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Vira Haber