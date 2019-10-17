Otonom gemiler gizemleri çözecek

İngiltere, otonom gemiler ile dünya okyanuslarının keşfedilmemiş noktalarını keşfetmeye başlıyor. Ortaçağ ve sonrasında denizlerde ve okyanuslarda keşfedilmemiş yer kalmadı sansakda durum pek de öyle değil. Halen çözülememiş sırlar var.

Bu durumu gözönüne alan İngiliz The Mayflower Autonomous Ship şirketi yeni geliştirdikleri tamamen otonom gemiyi 2020 yılında keşif için okyanusa gönderiyor.

The Mayflower Autonomous Ship şirketi tarafından inşa edilen otonom gemi, Plymouth şehrinden denize açılacak ve hakkında fazla bilgi olmayan denizlerde dolaşarak merkeze çeşitli sensörlerle veriler gönderecek. Verileri toplayacak şirket böylece dünya okyanuslarının 3 boyutlu haritasını çıkaracak.

Üstü güneş panelleriyle kaplı olan gemi, modern rüzgar yelkenleri sayesinde rüzgar gücüyle de hareket edebilecek.

Bu yeni teknoloji aynı zamanda artık denizlerde otonom gemi döneminin de başlayacağını işaret ediyor. Kaptanlık mesleği de yavaş yavaş tarihe karışıyor.

Vira Haber