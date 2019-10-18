3. Tanker Zirvesi DTO’da yapıldı

Zirvede tanker ve akaryakıt piyasalarındaki gelişmeler sektöre sunulurken yaşanan sıkıntılar konuşuldu. Türkmedya’nın haberine göre zZirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu ''Ortalık her anlamda karışık. Şu anda büyük tankerlerde inanılmaz bir market artışı görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri ticaret savaşları. Uzun sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Uzun sürerse diğer tonajlara da sıçrayabilir. Son derece hızlı hareket eden marketlerle karşı karşıyayız’’ dedi.

Konuşmasında BIMCO’da değişiklikler olduğunu, bunun tankerleri kapsamadığını belirten Kaptanoğlu ‘’Umarım market yükselmeye devam eder yükselmese de böyle devam eder ve diğer tonajlara da yansır. Böylelikle armatörlerin rahatlayacağı döneme gireriz. 2018’deki orderbook 1,6-1,8 civarındaydı. Şu anda 4,6’ya yükselmiş durumda. Tanker olarak yıl sonunda 5’i geçeceğini düşünüyoruz. Herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönem'' diye konuştu.

Şadan Kaptanoğlu; sözlerini şöyle sürdürdü, Regülasyon çağına giriyoruz. Balllast Water bunun en hafif hali. Bence 2020’ye en hazır olan aramtörler. Düşük sülfürlü yakıtta sadece armatörlerin hazır olması yetmiyor. Herkes buna hazır olmalı. Herkes hazır olduğunu söylüyor ancak en hazır tarafın armatörler olduğunu görüyoruz. Bu iyi ama yeterli değil. Biz Ocak ayından itibaren maalesef gidişata göre bakmak zorunda kalacağız. Sorun çıktığı zaman ulusal ve uluslararası anlamda çöze çöze gideceğiz. Düşük sülfürlü yakıt zor bir süreç. Personeller ne kadar eğitim görürse görsün çok zor bir süreç. Maksimum dikkat göstermek gerekiyor. IMO tarafından yapılmış bir sertifika var. Hiçbir yerde düşük sülfürlü yakıt bulamazsanız olanı alacaksınız. Ancak buna kimse cevap veremiyor. Bunker’i alıyorsunuz sorun yok ama gittiğiniz limanda var. Port State ‘Burada yakıt var. Buradan al’ diyebilecek. Biz buna 1-2 senede alışmış olacağız. Taşlar yerine oturmuş olacak. Sonrasında sera gazı emisyonları başlamış olacak. Şu anda BIMCO olarak IMO’ya bir makale yazdık ve sunum yaptık. Makine limitlerinin sınırlandırılmasıyla 2008’den beri düşük hızda gittiğimiz durumu korumak istiyoruz. Green Gas Emisyonlarda limit var. Bunu yakalamak amacıyla böyle yaptık. Uzun dönemli yatırım planlarınız varsa bunları yeni çıkan regülasyonlara göre değerlendirin. Birçok regülasyonla karşılaşacağız.''

3. Akaryakıt Zirvesi'nde Şadan Kaptanoğlu'nun ardından; Şinasi Onur, Dünya Piyasaları ve Akdeniz’deki güncel gelişmelerle ilgili sunum yaptı.

Uni-Tanker’s İstanbul Genel Müdürü Evren Uğursoy, Tanker piyasalarının genel görünümü ve navlunlar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Evren Uğursoy’un ardından MEKE Denizcilik Genel Müdürü Kerem Kemerli, regülasyonların çevreye etkisi ve çözüm yolları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci bölümünde Lloyd Register Class’tan Hüseyin Doğar, Siber Güvenlik ve alınması gereken tedbirler konusunda katılımcıları bilgilendirici bir sunum yaptı.

Class NK’den Serkan Atukeren Tehlikeli madde envanteri ve yeni regülasyonlar ile ilgili görüşlerini yaptığı sunumla katılımcılarla paylaştı.

Vira Haber