Oyster Yachts Richard Hadida Yachting’e satıldı

Oyster Yachts, İngiliz bir yazılım girişimcisi tarafından satın alındı. Tersaneyi satın alan firma tekne üretimine İngiltere’de devam edecek ve ileride daha küçük yatlar da inşa etmeye başlayacak.

Oyster Yachts’ın satışı için gelen 7 tekliften en iyisini ileten yazılım girişimcisi Richard Hadida, özünde bir yatçı. Otomobil sporları patronu Eddie Jordan ile Oyster 885 Lush yatında birlikte seyirler yaptığı da biliniyor. Bir yelken tutkunu olan Hadida, Oyster firmasına olan özel ilgisinin daha ziyade kişisel olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz Şubat ayından beri finansal sıkıntılar içinde olan Oyster Yachts’ın toplamda, 80 milyon sterlini bulan sipariş listesi var.

Firmayı kaç paraya satın aldığını açıklamayan Hadida, tek amacının Oyster Yachts’ı Britanya’da tutmak olduğunu belirtti. Yat üretimi hakkında herhangi bir tecrübesi olmadığını sözlerine ekleyen Hadida, iş yeteneği, sağduyusu ve tecrübeli yönetim ekibiyle, yeni yatırımının üstesinden geleceğine inandığını söyledi.

Yenilenen ve güçlenen yönetim ekibinin ilk amacı, beklemede olan 26 adet yatın üretimini tamamlamak. Bunlardan öncelikli olan ise Oyster’ın ilk defa inşa etmekte olduğu 118 süperyat modeli. Oyster 118’in bu yılın son bölümünde suya indirilmesi bekleniyor.

Hadida aynı zamanda, 40-42 feet yelkenliler için pazarda muazzam bir talep olduğunu söyledi. ''Rob Humphreys ile birlikte 40-42 feet boylarında ve en yüksek kalitede yatlar inşa etmeyi de düşünüyoruz. Bu boyutlarda, Oyster’ın karakter niteliğini oluşturan tüm unsurlara yer vereceğiz.'' dedi.

52 yaşındaki Richard Hadida, Stockholm menşeili bir canlı gazino ve dijital platform şirketinin kurucu ortaklarından. Evolution Gaming adlı şirket yaklaşık 100 milyar Euro değerinde ve 3500’e yakın çalışanı var.

Vira Haber