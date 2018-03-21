Tatil cenneti Bali çöp adası oldu

Dünyanın doğal harikaları arasında sayılıyordu, şimdi sadece bu sözlerle anlatılıyor. Endonezya'nın Bali Adası plastik çöplerle çevrelenmiş halde. Adanın çevresindeki çöp birikintilerini İngiliz dalgıç Rich Horner görüntüledi.

Çektiği denizaltı görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşan Horner, "Plastik çanta, şişe, bardak, pipet, sepet, her yerde plastik var!" yorumunda bulundu.

Verilere göre Endonezya her gün 130 bin ton plastik çöp üretiyor. Bu çöpün çoğunluğu da denizlere gidiyor. Uzmanlar çöp kontrolü konusunda harekete geçirilmezse tüm denizlerin ve okyanusların çöp adalarıyla dolacağı konusunda uyarıyor.

Vira Haber