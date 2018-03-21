Avrupa'nın ilk sualtı restoranı seneye açılıyor

Avrupa'nın ilk sualtı restoranı Norveç'te açılacak. Yapımına başlanan restoran 2019'da hizmete girecek. 2019 yılına geldiğimizde yemek yemek için deniz seviyesinin altına inmeniz gerekebilir.

Zira Avrupa'nın ilk sualtı restoranı 2019 yılında Norveç'te açılacak. Önümüzdeki yıl hizmete açıldığında restoran müşterilerine denizaltı manzarası ve sessiz bir ortam vadedecek.

Yüzeyin 5 metre altına bulunacak restoran Norveç Ulusal Opera Binası'nı tasarlayan firma tarafından hayata geçirilecek.

Projede kapsamında yapım çalışmaları start alan estoranın planlanan açılış tarihi ise 2019'un ilk ayları olarak gösteriliyor.

Snohetta isimli özel bir şirket tarafından hayata geçirilen projenin maliyeti hakkında ise şu an için resmi bir rakam bulunmuyor.

Müşteriler içeri girdiklerinde, devasa bir camın ardından deniz yaşamını gözlemleyebilecek. Snøhetta, “Batık bir periskoba benzeyen restoranın devasa camları, çeşitli hava koşullarında ve mevsimlerde değişen deniz yaşamına tanık olmanızı sağlayacak.” diyor. Bina, Norveç’in en güney ucunda Båly köyüne yakın bir yerde inşa edilecek. Bir metre kalınlığında betonla inşa edilecek duvarlar, denize dayanıklı hale gelmiş olacak. Binanın dış kısmındaki betonun yapısı, midyelerin yapışabilmesini sağlayacak özellikte olacak. Tasarım ekibi, “Zamanla, yumuşakçaların sayısı arttıkça binanın batık kısmı yapay bir midye resifi haline gelerek hem suyu temizleyecek hem de temizlenen suya daha fazla canlının gelmesini sağlayacak.” diyor.

Gerçekçi bir iç tasarım

Binanın içindeki deniz araştırmaları merkezi, balıkları ses sinyalleriyle eğitmenin mümkün olup olmadığının, balıkların farklı mevsimlerde farklı davranıp davranmadığının araştırılmasına imkan sağlayacak. Binanın girişi büyük bir çerçeve benzeri duvar olacak. Buradan restoran alanına geçilecek. Mimarlar, “Denizin dalgalı olduğu günlerde, restorana girerken yüzünüzde hafif bir su serpintisi hissedebilirsiniz.” diyor. Deniz tabanından ilham alan restoran alanı, koyu mavi ve yeşil tonlarında boyanacak. Ayrıca, deniz kabuklarını, kayaları ve kumları andırması için daha yumuşak renklerle boyanmış bir şampanya barı olacak. 11 metre genişliğindeki büyük panaromik pencere, binanın uçtaki duvarını tamamen kaplıyor. Snøhetta, bu zamana kadar birçok su altı binası inşa etti. Bunlardan en ünlüleri; Oslo Opera Binası, Norveç’in Lofoten takımadalarında bir otel ve yaz kampında kullanılan bir kayıkhane.

Vira Haber