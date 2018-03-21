Kerç köprüsünü askeri dalgıçlar koruyacak iddiası

Rus işgalciler, işgal altındaki Kırım’da Kerç Boğazı’nda yasa dışı olarak inşa ettikleri köprünün korunması için Rusya Muhafız Teşkilatının askeri dalgıçlarını görevlendirmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Muhafız Teşkilatı Denizdeki Tesisleri Koruma Bölümü Başkanı Andrey Şatayev, “Rusya Milli Muhafaza Teşkilatının denizcilerinin en yakın görevi, Kerç Boğazı’nda inşa edilen tesislerin güvenliğini sağlamak olacak. Söz konusu tesislerin, Kırım’ın sosyo-ekonomik gelişmesinde stratejik önem taşıdığını çok iyi anlıyoruz.” diye ileri sürdü.

Daha önce Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın sözde yönetimi, Kerç Boğazı’nda yasa dışı olarak inşa edilen köprünün “tehlikeli yüklere” kapalı olacağını ileri sürdü. Bununla birlikte işgalciler, hangi yüklerin “tehlikeli” olduğunu belirtmedi. Sözde Kırım Köprüsü’nün önce binek araçlar ve otobüsler için açılacağı, daha sonra kamyonların geçişine izin verileceği iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere, Ukrayna Adalet Bakanı Pavlo Petrenko, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, işgalcilerin Kerç Boğazı’ndaki yasa dışı köprü inşaatına katılan her şirkete uluslararası yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

Kırım’ın işgalinden sonra çalışmalarını Ukrayna’nın ana kısmında devam eden Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı, Kerç Boğazı’nda köprü inşaatının bölgesel ekolojik felakete neden olabileceğini, kapsamlı çalışmaların Azak denizini Karadeniz körfezine dönüştürebileceğini duyurmuştu. Suyun kimyasal bileşiminin değişmesi, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan yunus balığı dahil birçok canlı organizmaların yok olmasına neden olacak. Ukraynalı uzmanların değerlendirmelerine göre, Kerç köprüsünün inşaatından dolayı Karadeniz ve Azak Denizi çevresine getirilecek zararın 10 milyar grivnadan (yaklaşık 400 milyon dolar) fazla olabilecek.

Vira Haber