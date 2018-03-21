Tersane iflas edince gövdesi satışa çıkarıldı

Project 150 olarak bilinen ve 45.5 metrelik tek direkli armaya sahip olmak üzere tasarlanan yelkenlinin tasarımını, dünyaca ünlü gemi inşa mühendisi German Frers yapmıştı. Yapımına 2003 senesinde başlanan proje, tersanenin finansal zorluklar yaşaması sebebiyle yarım kaldı.

Paylaşılan bilgiye göre tüm kaynakları tamamlanmış ve su izolasyonu bitmiş halde olan alüminyum gövdeyle birlikte, yelkenlinin mühendislik paketi de alıcıya teslim edilecek. Bir tersaneyle anlaşılması durumunda, yelkenlinin yapımının tamamlanması için herhangi bir bilgi eksiği bulunmuyor.

Yelkenlinin kiraz ahşabı işçilikler ve mobilyalar barındıracak olan iç mekanının tasarımını, İngiliz John Munford yapmış. Üç kamaralı iç düzen tasarlanmış olan yelkenlide, 6 kişilik konaklama kapasitesi planlanmış. Orijinal tasarımda master süit gövdenin kıç tarafında konumlanırken, bütün genişliğe yayılacak biçimde yerleştirilmiş. Mürettebat bölümü ise, gövdenin baş tarafında yer alıyor ve 8 kişilik kapasite sunuyor.

Derecktor 150’nin gövdesi 600 beygirlik Caterpillar 3406E makineyle donatılmak üzere geliştirilmiş. Toplam yelken alanı ise tasarımda 900 metrekarenin üzerinde.

Vira Haber